Waarom zijn die plaatsnaamborden nog niet aangepast?

Wie wel eens door Hoogezand, Slochteren of Wedde rijdt zal het inmiddels zijn opgevallen. Hoewel de nieuwe gemeenten Midden-Groningen en Westerwolde al sinds Nieuwjaarsdag een feit zijn, staan op de plaatsnaamborden nog de oude gemeentenamen.

En dus staat er nog gewoon Menterwolde, Bellingwedde of Hoogezand-Sappemeer op de borden.

Verschil tussen oud-gemeenten

Er komt volgens wethouder Bart Huizing van Westerwolde nogal wat bij kijken om alle borden te vervangen. 'Wij hebben te maken met twee voormalig gemeenten, Bellingwedde en Vlagtwedde. Onder de borden van Bellingwedde staat wel een gemeentenaam, in Vlagtwedde niet.'

Om die reden krijgen de borden van voormalig Bellingwedde binnenkort eerst een sticker met 'gemeente Westerwolde' erop. 'We gaan zo snel mogelijk eerst de borden in voormalig Bellingwedde stickeren, daarna komen er nieuwe borden voor beide oud-gemeenten.'

Prioriteit

Toch rijst de vraag of de gemeente de operatie niet wat beter had kunnen plannen. Het is immers al een jaar of twee duidelijk dat Bellingwedde en Vlagtwedde gingen fuseren. Huizing: 'We konden natuurlijk pas vanaf 1 januari hiermee bezig gaan. Dit heeft prioriteit, maar er moeten ook veel andere dingen gebeuren.'

Kou

De kou vertraagt het stickeren van de oude borden ook nog eens: het moet minstens tien graden zijn, willen de stickers op de borden hechten. Toch wil Westerwolde eind januari de Bellingwedder borden hebben 'omgestickerd'. In Midden-Groningen nemen ze wat langer de tijd, daar zijn de oude gemeentenamen in maart verdwenen.

Lees ook

- Nieuwjaarsdag: van 23 naar 20 gemeenten