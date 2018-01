Deel dit artikel:











Chelsea wint zesde editie Eurocup Delfzijl De jeugd van Bayern kijkt toe in het duel tegen PSV (Foto: Twitter/Eurocup Delfzijl)

Chelsea FC is zondag de winnaar geworden van de zesde editie van de Eurocup Delfzijl. In de finale versloegen de Engelsen Bayern München in een zeer spannend duel met 5-4. Chelsea scoorde de winnende treffer vier seconden voor tijd.

Lange reeks In de halve finale schakelde Chelsea Ajax uit. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2, de Londenaren namen de strafschoppen vervolgens na een lange reeks beter. Bayern wist in de ander halve finale met 7-3 te winnen van Schalke '04. De troostfinale werd gewonnen door Schalke die de Amsterdammers met 1-0 versloegen. Locatie De Eurocup is een indoortoernooi voor jeugdteams, onder dertien jaar, van betaald voetbalorganisaties. Voor deze editie werd er voor het eerst gespeeld op een nieuwe locatie namelijk het Seaports Stadium in Delfzijl. Vorig seizoen was Ajax de winnaar en eindigde Chelsea als tweede. Lees ook: - Topteams uit Europa laten kunsten zien op Eurocup Delfzijl