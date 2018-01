Expeditie Grunnen: theedrinken met de mannen van de Motorploug Veendam

Hoog op het dak van Motorploug Veendam zijn een paar 'bikers' aan het werk. Op deze koude januari zondag repareren ze het dak van het clubhuis. Er moet een nieuwe isoleerlaag op en vandaag is de dag.

Motorploug N33 Veendam

Presentator Derk Bosscher, cameraman Jan Sliep en onliner Suzanne Stoppels worden door de kerels uitgenodigd voor een bakkie thee. 'Kunnen jullie meteen zien dat het er helemaal niet zo ruig aan toegaat bij ons' zegt een van de mannen. Of ze echt zo rustig zijn en wat er allemaal te doen is op de club zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Derk mest stallen uit in RoodeHaan;

- Vette droneraces in Zuidbroek;

- Man met de giertank

- Een winkelkarmuntjesverzamelaar

- Baby Damien Noah is drie weken oud

- Feest bij Spooktocht Appingedam en nog veel meer!

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!