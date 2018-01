Viering 150 jaar hoger onderwijs in Warffum van start

Met het onthulling van het feestlogo is deze week de viering van het 150-jarig bestaan van Het Hogeland College (HHC) in Warffum begonnen. Gedurende het hele schooljaar worden er evenementen gehouden in het kader van dit jubileum.

Hoogtepunt is een tentoonstelling en reünie op 6 oktober, de dag dat in 1868 de eerste les werd gegeven op de Rijks Hogere Burger School in Warffum. De school telde toen 32 leerlingen en 7 docenten en was de eerste HBS op het platteland.

Tegenwoordig heeft het HHC ruim 1300 leerlingen verspreid over 3 locaties, waarvan de hoofdlocatie (havo/vwo) met zo'n 730 leerlingen in Warffum is gevestigd. De andere locaties van het HHC (beide vmbo) zijn in Wehe-den Hoorn en Uithuizen. De leerlingen krijgen tegenwoordig les van 124 docenten.