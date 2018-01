Be Quick komt uit de winterstop met nipte nederlaag

Sfeerbeeld van het duel tussen Jong Vitesse en Be Quick (Foto: Twitter/Be Quick)

Be Quick 1887 heeft de eerste wedstrijd na de winterstop met 3-2 verloren van Jong Vitesse. De Groningers boden vooral in de tweede helft goed tegenstand aan de nummer twee van de ranglijst, maar gingen net ten onder.

Achterstand

Na de eerste helft keek de ploeg van coach Kevin Waalderbos tegen een 2-0 achterstand aan door doelpunten van Bo van Essen, in de 10e minuut, en Thomas Buitink na een half uur spelen.

Aansluitingstreffer

De Groningers, die in de winterstop op trainingskamp waren geweest naar het Spaanse Valencia, knokten zich in de tweede helft terug in de wedstrijd. Vijf minuten na de onderbreking scoorde Arnoud Bentum de aansluitingstreffer na een assist van Rick Wiersma.

Scherpe voorzet

Vlak daarna was Be Quick dichtbij de gelijkmaker toen Raymond Bolt met een scherpe voorzet net Bentum niet wist te bereiken. Een half uur voor tijd kreeg Jong Vitesse een makkelijk gegeven strafschop die benut werd door Gino Bosz. Hierdoor keken de gasten opnieuw tegen een achterstand van twee doelpunten aan.

Geen gelijkmaker

Een kwartier voor tijd kopte aanvoeder Robert Talens een corner van Raymond Bolt achter Vitesse-doelman Tornes: 3-2. In de slotfase gingen de Groningers met man en macht op zoek naar de gelijkmaker en kregen nog enkele kansen, maar de defensie van de thuisploeg hield stand.

Stand en programma

Be Quick zakt door deze nederlaag naar de zestiende plek in de derde divisie met twaalf punten uit zestien wedstrijden. Op zondag 21 januari spelen de Groningers de eerste thuiswedstrijd van 2018. Dan komt de nummer vier ADO' 20 op sportpark de Esserberg op bezoek.

Lees ook:

