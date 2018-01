Verdeelde reacties op aanblijven Moorlag als PvdA-Kamerlid

De reacties op het bericht dat William Moorlag mag aanblijven als Kamerlid voor de Partij van de Arbeid (PvdA) zijn verdeeld.

Moorlag lag onder vuur omdat hij in zijn vorige functie als directeur van sociale werkplaats Alescon arbeidsgehandicapten in dienst heeft genomen via een schijnconstructie.

De PvdA stelde een intern onderzoek in. De onderzoekscommissie komt tot het oordeel dat de constructie niet deugde, maar de bedoelingen ervan zouden goed zijn geweest. Ook zou Moorlag integer hebben gehandeld.

'Zeer verheugd'

Bert Dieters, voorzitter PvdA gewest Groningen zegt tegen RTV Noord: 'Ik heb de stukken gelezen die wij als leden hebben gekregen. Ik ben zeer verheugd dat geconcludeerd is dat Moorlag betrouwbaar blijft.'

Op de vraag of hij het een storm in een glas water vindt, zegt Dieters: 'Als er vraagtekens zijn, moet het uitgezocht worden. Het is dus goed dat er een onderzoek is gedaan.'

'Goed dat Moorlag aanblijft'

Jan-Willem van de Kolk, PvdA-wethouder in Bedum reageert op onze Facebookpagina: 'De Participatiewet leidde ertoe dat veel werknemers met een arbeidsbeperking naar huis werden gestuurd. Niet in en rond Assen. Het is goed dat William Moorlag aanblijft, dat geldt zeker voor Groningen.'

'Een vrouw een vrouw, een woord een woord'

De jongerenbeweging van de PvdA, de Jonge Socialisten, riepen Moorlag in december op om te vertrekken. In een reactie zegt voorzitter Lieke Kuiper: 'Wij hadden vooraf gezegd ons als alle partijen (fractie, partijbestuur, Moorlag) zich aan de uitspraak conformeerden, dat wij dat ook zouden doen. En dan geldt: een vrouw een vrouw een woord een woord.'

Wethouder Jan Oomkes (PvdA) van Zuidhorn:



Lees hier meer reacties op het aanblijven van William Moorlag:

Lees ook:

- William Moorlag mag aanblijven als Kamerlid van de PvdA

- Groninger PvdA'ers worstelen met situatie rond Kamerlid Moorlag

- Commissie onderzoekt handelwijze PvdA-Kamerlid Moorlag

- Jongeren in PvdA willen af van William Moorlag