Groningse PvdA-voorzitter: 'Aanblijven Moorlag is een goed besluit'

Het bestuur van de PvdA in het Gewest Groningen is blij met het besluit dat de Groningse politicus William Moorlag mag aanblijven als Kamerlid van de Partij van de Arbeid.

Moorlag kwam onder vuur te liggen omdat hij in zijn vorige functie als directeur van sociale werkplaats Alescon arbeidsgehandicapten in dienst heeft genomen via een schijnconstructie.

Onafhankelijk onderzoek

Een commissie van de PvdA deed onderzoek naar de handelswijze van Moorlag. De belangrijkste conclusie is dat Moorlag geloofwaardig de PvdA kan blijven vertegenwoordigen in zijn werk als Kamerlid. 'Een goed besluit', zegt PvdA-voorzitter Bert Dieters van het Gewestelijk Bestuur in de provincie Groningen.

'We zijn bijzonder verheugd dat dit het resultaat van het onderzoek is. Een onafhankelijk onderzoek is altijd goed als je een dergelijk meningsverschil hebt. De uitkomsten zijn ook helder.'

Goede bedoelingen

Volgens de commissie deugde de constructie niet, maar waren de bedoelingen ervan goed. Dieters sluit zich daar bij aan: 'Het gebruik van deze constructie is volgens mij wel gemeld tijdens zijn deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart.'

Het PvdA-Statenlid vervolgt: 'Vanaf 2011 is deze constructie bij Alescon in gebruik geweest. Hij heeft juridisch advies ingewonnen en het vertrouwen gewekt dat het goed zat.'

'Geen schade'

Dieters vindt ook dat het externe onderzoek het Kamerlidschap van Moorlag niet schaadt. 'Hier zijn gewoon 400 mensen aan het werk gebleven.' De PvdA-voorzitter doelt met zijn uitspraak op de invoering van de Participatiewet, waardoor de arbeidsgehandicapten die via de zogenoemde schijnconstructie zijn ingehuurd, anders zonder werk zaten.

'Ik constateer heel nuchter, net als de commissie, dat hij de beste intenties heeft gehad. Je weet nooit hoe dingen lopen. Uiteindelijk gaat het om de waarden die voor de PvdA belangrijk zijn en die staan voorop.'

