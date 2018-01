Dag zonder gas is begonnen voor RUG-woordvoerder Jorien Bakker

Het is 16,5 graden in huize Bakker. (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Koud douchen, of helemaal niet, verwarming uit en niet koken op je gasfornuis. Oftewel: een gasloze dag. Maandag is het zover voor woordvoerder Jorien Bakker van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bakker hoopt dat zoveel mogelijk mensen voor één dag geen gas gebruiken. Ze wil dat de dag leidt tot een debat over de noodzaak om zo snel mogelijk van het gas af te gaan.

Directe aanleiding voor Bakkers actie is de aardbeving eerder deze week bij het Groningse Zeerijp. De bevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning door de NAM in Assen.

'Dit is niet afzien'

Volgens afspraak staat de verwaming in huize Bakker de hele dag uit. Om half acht geeft de thermostaat 16,5 graden aan. En een verfrissende douche zit er ook niet in. 'Maar dit is niet afzien. Wat is nou éen dagje even je wat dikker aankleden en niet douchen in vergelijking met al die jaren dat Groningen in de kou zit?'

Koffie en een tosti

'Op mijn werk gaat de verwarming ook uit. Als ik thuiskom zal het hier inmiddels wel minder aangendaam dan het nu is. Dat wordt vanavond koffie drinken, tosti's eten en dan vroeg onder de wol.'

'Vandaag is de dag'

De actie kreeg bekendheid via onder andere het radioprogramma Babette Op Noord. Na haar oproep heeft Bakker naar eigen zeggen veel respons gehad. 'Als je iets wilt doen, is vandaag de dag.'

