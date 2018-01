'Mensen maken soms misbruik van Sietze's Hulpexpress'

Voor dag en dauw rijdt Stadjer Sietze den Iseger rond om mensen in nood in de stad-Groninger wijk Beijum te helpen. Maar die hulp wordt soms misbruikt, zegt de barmhartige Samaritaan.

'Dat zit hem in de mens. Ze denken: lekker makkelijk, iemand die even de rotzooi komt ophalen.'

Activiteiten

De 'hulpdienst' richt zich vooral op mensen met een beperking, of personen die in armoede leven. 'De hulp varieert van een schilderklus, tot tuinafval of grofvuil opruimen en pakketten bezorgen van de Voedselbank.'

Roddels

Volgens Den Iseger wordt zijn hulp niet altijd op prijs gesteld: 'Er gaat nu een verhaal rond dat mensen 40 euro moeten betalen voor ons voedselbankpakket. Dat vind ik heel vervelend. Het klopt ook niet: wij doen alles gratis.'

Subsidie

Het team van Sietze's Hulpexpress is binnen een mum van tijd uitgegroeid tot tien vrijwilligers. Den Iseger en zijn medewerkers rijden rond in twee verschillende auto's, die door de Gemeente Groningen zijn gesponsord.

Beide auto's hebben een aparte functie: 'Met de grotere auto doen we verhuizingen en voeren we afval af. De kleinere is voor de voedselbank. Die zetten we ook in als we gaan schilderen bij mensen.'

Scootmobiel

De Stadjer zegt dat de gemeentesubsidie hard nodig was. Eerder bezorgde hij nog boodschappen in een scootmobiel met een aanhangwagentje erachter. 'Dat was in de tijd dat ik nog mijn eigen klusbedrijf had. Maar toen mocht ik van de gemeente niet meer met mijn scootmobiel rijden. Toen ik van hen de subsidie kreeg was ik erg dankbaar.'

Belangeloos

In de eerste acht maanden hielp Den Iseger zo'n 600 mensen in de Groninger wijk Beijum. Hier en daar wordt hem wat toegestopt. 'Soms geven mensen twee euro vijftig, soms vijf euro.' Een donatie is niet verplicht; de bus rijdt naar iedereen toe die een helpende hand nodig heeft.