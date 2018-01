Op het traject Groningen-Bad Nieuweschans rijden maandagochtend geen treinen. Oorzaak: een defecte spoorbrug.

De extra reistijd kan hierdoor oplopen tot 60 minuten. Arriva zet op het traject bussen in. Het is dezelfde brug als vorige week; toen was er een sein- en wisselstoring.

ProRail laat weten dat er een monteur onderweg is om de storing te verhelpen.

