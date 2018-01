De storing op het traject tussen Groningen en Bad Nieuweschans is voorbij.

Vanwege een defecte spoorbrug reden maandagochtend tijdelijk geen treinen.

De extra reistijd liep hierdoor op tot 60 minuten. Ook zette Arriva op het traject bussen in. De storing was bij dezelfde brug als vorige week; toen was er een sein- en wisselstoring.

Lees ook:

- Treinen in Bad Nieuweschans hebben het minste vertraging