Broers 'Pé Daalemmer' De Haan brengen ode aan geboortehuis

Het geboortehuis van Wiebe en Peter 'Pé Daalemmer' de Haan aan de Hogestraat in Loppersum wordt gesloopt.

Aanleiding voor beide broers om herinneringen op te halen aan hun jeugd in het dorp door middel van een programma in Ons Dorpshuis in Loppersum.

Voormalige slagerij

Hogestraat 4, middenin de winkelstraat in Loppersum, staat al een tijd leeg. In het pand was jarenlang een slagerij gevestigd. Wiebe (1955) en Peter (1956) zijn er beide geboren en hebben er tot 1970 gewoond. Hun ouders breidden de slagerij in de jaren zestig uit tot supermarkt. Albert Heijn was de laatste gebruiker, maar die winkel verhuisde eind 2015 naar een compleet nieuw gebouw. Sindsdien staat het pand te verkrotten.

Geldschieter

De gemeente heeft het pand, met de NAM als geldschieter, aangekocht. Peter de Haan: 'Juist nu er zoveel panden in het gebied noodgedwongen moeten worden gesloopt vanwege aardbevingsschade, is het spijtig dat voor dit dorp karakteristieke, meer dan een eeuw oude pand aan sloop ten onder dreigt te gaan'.

Vrolijke avond

De broers De Haan willen er desondanks een opgewekte vrolijke avond van maken. 'Met foto's, films, muziek en verhalen over het hart van Loppersum', aldus Peter de Haan.

De avond begint donderdag om 20.00 uur in Ons Dorpshuis aan de Wirdumerweg in Loppersum. De toegang is gratis.

