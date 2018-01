Aantal schademeldingen na beving Zeerijp loopt verder op

Bouwvakkers herstellen aardbevingsschade aan een schoorsteen van een huis in Wirdum (Foto: Vincent Jannink/ANP)

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft na de aardbeving bij Zeerijp tot nu toe ruim 2900 meldingen over schade binnengekregen. Maandagmorgen rond 08.00 uur lag het aantal op 2912.

Afgelopen donderdag lag het aantal meldingen nog op ruim 2000. De aardbeving bij Zeerijp vond vorige week maandag plaats. Met een kracht van 3,4 was het de zwaarste beving de zwaarste beving in onze provincie: de beving op 1 augustus 2012 in Huizinge met een kracht van 3.6.

