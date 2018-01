Deel dit artikel:











Auto populairst onder jongeren in Westerwolde Volgens het CBS hebben jongeren in de gemeente Westerwolde vaker een auto (Foto: Flickr/Creative Commons)

Autobezit onder jongeren scoort het hoogst in de gemeente Westerwolde. Uit CBS-cijfers blijkt dat in 2015 veertig procent van de jongeren in de voormalige gemeente Vlagtwedde een auto had.

Na Vlagtwedde komen de jongeren (18-30 jaar oud) in Bellingwedde (samen met Vlagtwedde nu de gemeente Westerwolde), Pekela en De Marne (allen 37 procent). Het percentage jongeren met auto's was toen met 14 procent het laagst in Stad. Rijbewijs Het percentage jongeren met een rijbewijs is het hoogst in Slochteren. Daar heeft driekwart een rijbewijs. Haren heeft de minste jongeren met het roze pasje: 61 procent. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek Brabanders en Zeeuwen Vergeleken met de rest van Nederland hebben de plattelandsgemeenten in Groningen relatief weinig jongeren met een auto. In de provincies Noord-Brabant en Zeeland ligt dat percentage veel hoger.