Rennen tegen depressie: 'Mijn vader zag het niet meer zitten'

Het is Blue Monday, ook wel deprimaanadg genoemd. Op deze volgens sommigen meest deprimerende dag loopt Stefan Wendel de Blue Monday Run.

Niet geheel toevallig wordt het hardloopevenement gehouden in.... Blauwestad. Daarmee is ook meteen het enige grappige element genoemd, want de achterliggende gedachte is bloedserieus, namelijk het bespreekbaar maken van depressies.

Onzichtbare ziekte

'Ik ben mijn vader er 3,5 jaar geleden aan verloren', vertelt hij. 'Dat was ontzettend heftig om mee te maken. Het overkomt je ook echt, want het is een onzichtbare ziekte die in iemands hoofd zit en uiteindelijk zelfs de dood tot gevolg kan hebben.'

'Mijn vader is er heel snel in weggezakt en heeft het niet meer zien zitten. Het is allemaal in een tijdsbestek van vier maanden gebeurd. Ik ben me erin gaan verdiepen en wil anderen helpen. Er rust nog steeds een taboe op. Dit moet de wereld uit.'

Bespreekbaar maken

Het idee van de Blue Monday Run is dat deelnemers allemaal een actie ondernemen om geld in te zamelen. 'Voor 200 euro kun je bijvoorbeeld iemand een jaar lang mee laten doen aan een praatgroep vanuit de Depressie Vereniging. Zo kunnen ze met elkaar praten en wordt de ziekte bespreekbaar. Want daar zit het grootste pobleem.'

Veertien mensen lopen mee in Blauwestad, maar landelijk zetten zo'n 200 deelnemers hun beste beentje voor op achttien locaties. Rond het middaguur stond de teller bij de Groningse loop zo'n 1800 euro.