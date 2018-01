Deel dit artikel:











Overvaller Casino Amusino was 'radeloos' (Foto: 112Groningen/Patrick Wind)

Een 29-jarige man uit Kosovo, die in augustus vorig jaar Casino Amusino aan de Gelkingestraat in Stad overviel, moet mogelijk vijftien maanden de cel in. Het Openbaar Ministerie vindt poging tot diefstal met geweld bewezen. De overval mislukte.De man liep het casino binnen en was bewapend met een neppistool en hij droeg messen bij zich. Hij verschanste zich op een plek in het ca

sino met goed uitzicht op de kassa. Nattigheid Een pinnende bezoeker voelde nattigheid, omdat de belager bij de automaat vlak achter hem ging staan. Deze man duwde de Kosovaar van zich af. De overvaller vluchtte daarop zonder buit het pand uit. Nepwapen en messen Agenten konden de man snel daarna op de Ebbingebrug staande houden. De man bekende terstond wat hij van plan was. Het wapen en de messen had de man nog op zak. 'Maakt niet uit of de overval mislukte, het was duidelijk wat hij van plan was', zei de officier. Daar denkt de raadsman van de man anders over. 'Niemand zag een wapen, hij vroeg niet om geld. Eigenlijk is er geen misdrijf gepleegd.' Geen geld op zak De Kosovaar zei tegen de rechters op die dag radeloos te zijn geweest. Hij had al dagen geen geld op zak. Hij besloot, zo zei hij, pas in het casino de overval te plegen. Daar geloofde de officier niets van. Naar Servië De Joegoslaaf vroeg in 2016 asiel aan in Nederland maar weet dat hij terug moet keren naar Servië. 'Hoe mijn leven er daar ook uit gaat zien, dat praat niet goed wat ik deed'. Daarna bood hij zijn excuses aan. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Lees ook: - Gewapende overval op casino Amusino