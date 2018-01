Lopend Vuur: Verbied de verkoop van energiedrankjes aan jongeren

Kinderartsen pleiten voor een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan jongeren.Deze pepdrankjes blijken klachten te veroorzaken als rusteloosheid, vermoeidheid en hartritmestoornissen bij jonge patiënten.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde drinken met name kinderen vanaf 12 jaar soms wel zes blikjes energiedrank per dag. In sommige gevallen komen ze dan terecht op de Spoedeisende Hulp met klachten.

Het Voedingscentrum adviseert om onder de 13 jaar géén energiedrank te drinken. Op de blikjes staat ook een verplichte waarschuwing. Maar dat gaat de kinderartsen niet ver genoeg. Volgens de artsen zit er in de blikjes teveel cafeïne, suiker en taurine, maar is er nog geen uitgebreid onderzoek bekend naar de effect van deze stoffen op kinderen.

De artsen willen dus een verbod. Wat vind jij?



