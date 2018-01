Van den Berg gaat talenten klaarstomen voor internationale top

Basketbalcoach Marco van den Berg gaat na dit seizoen weer aan de slag in Nederland. De 52-jarige Groninger krijgt het nieuwe nationale jeugdopleidingsprogramma onder zijn hoede.

De Orange Lions Academy richt zich op talenten van 15 tot en met 20 jaar en gaat komend seizoen van start. Doel is om in de toekomst aansluiting te vinden bij de internationale top.

Quality time met familie

Van den Berg ziet de terugkeer in Nederland als kans om vaker en dichter bij zijn gezin te zijn. De kans is groot dat hij in de toekomst met vriendin en dochter richting het westen van het land vertrekt.

We bewijzen telkens weer dat we geweldig zijn in het bestormen van de wereldtop Marco van den Berg- basketbalcoach

Het is echter niet alleen deze reden die tot de keuze leidde. 'Het is inhoudelijk een fantastische baan. Ik ambieer al heel lang om onderdeel te zijn van de mogelijkheid om met basketbal post te vatten in de Nederlandse sportcultuur. Dat was er nooit en nu wel. Er zijn enthousiaste nieuwe mensen die dit grondvesten.'

Wereldtop

Nederland moet als basketbalballand in de komende jaren de stap zetten die eerder werd gezet door onder andere de hockeyers en handballers. 'We bewijzen telkens weer dat we geweldig zijn in het bestormen van de wereldtop', zegt Van den Berg.

Opleiden is de basis voor succes volgens de coach. 'Een cultuur is geen cultuur als je de grond waarin de plantjes groeien niet voedt. Je bent geen topsportcultuur als je talenten niet in eigen land tot topspeler kunnen worden opgeleid.'

Het vertrek is geen vertrek met bitterheid of strijd Marco van den Berg- basketbalcoach

'We moeten structureel nieuwe generaties opleiden en dat kan nu voor het eerst in dertig jaar. Dat het NOC*NSF aan boord is gekomen, is een bevestiging. Als we de nieuwe Francisco Elson of Henk Norel vanuit een eigen lijn kunnen opleiden, dan kan het Nederlands basketbal een beetje aankloppen op een hoger peil.'

Afscheid van Trier

Van den Berg was in het verleden werkzaam als coach van Donar, waarmee hij in 2010 de landstitel. Hij is nu bezig aan zijn derde seizoen bij Trier Gladiators, waar hij met opgeheven hoofd vertrekt.

'Het vertrek is geen vertrek met bitterheid of strijd. Ik neem met een positief gevoel afscheid. Ik heb heel veel nieuwe vriendschappen gesloten.'

Lees ook:

- Pete Miller keert terug bij Donar, Van Dijk en Mekel vertrekken