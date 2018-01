'De nieuwe Ede Staal is een vrouw'

In februari komt ie pas uit, het debuutalbum van de Groningse zangeres Marlene Bakker. Zondagavond organiseerde ze een exclusieve luistersessie bij haar thuis aan de Vismarkt in de Stad. Journalisten, muzikanten, fans en andere genodigden luisterden naar RAIF.

Ik kan niet wachten

Eind vorig jaar verscheen al het eerste lied van het album. Inmiddels staat Waarkhanden, zoals dat lied heet, op nummer 1 in de Noord 9 van RTV Noord. De verwachtingen voor de rest van het album zijn hoog gespannen deze zondagavond.

'Volgende maand komt ie pas uit,' vertelt Marlene. 'Ik kan niet wachten om het te laten horen en ik heb daarom allerlei mensen die op de een of andere manier bij het album betrokken zijn hier uitgenodigd.' Behalve een aantal journalisten hebben vrienden, collega-muzikanten, fans, familie en vrienden zich verzameld in de woonkamer van de zangeres.

Elk en ain het zien raif

Samen met haar muzikale partner Bernard Gepken heeft Bakker twee jaar gewerkt aan RAIF. 'Raif, gereedschap, is de rode draad geworden op het album,'vertelt de zangeres. 'Niet alleen letterlijk gereedschap maar het gaat er over dat iedereen zijn eigen raif heeft. Ik heb bijvoorbeeld mijn stem. Elk en ain het zien raif, iedereen heeft zijn eigen raif en doet daar wat mee. Daar gaat het over.'

Lohues, Typhoon, Stromae

Voor de totstandkoming van Raif werkte Marlene Bakker niet met de minsten samen. Behalve met Bernard Gepken, die eerder muziek maakte met Daniel Lohues, Rob de Nijs en Typhoon werkte ze ook samen met Luuk Cox. Deze Nederlandse Vlaming mixte Raif in de ICP Studio in Brussel. Daar deed hij het eerder al met Sromae, Racoon en Maaike Ouboter.

Een hele nieuwe dimensie

Als Marlene Bakker op de play-knop van haar cd-speler drukt wordt het stil in haar woonkamer totdat de eerste klanken van RAIF de ruimte vullen. Samen met Bernard Gepken geeft Bakker een korte toelichting bij de liedjes. De reacties van de aanwezigen zijn – niet geheel verrassend - enthousiast. 'Het geeft de Groninger muziek een hele nieuwe dimensie, het is anders dan wat je nu allemaal in het Gronings hebt', vat Marjolein Wolbrink van de cd-winkel Evelyn Novacek in Hoogezand het samen.

'Een wereldplaat'

Dagblad van het Noorder-journalist Louis van Kelckhoven durft nog een stap verder te gaan: 'Ik vind het een wereldplaat, we hadden met mekaar nooit gedacht dat de nieuwe Ede Staal een vrouw zou zijn.' Zangeres Nynke Laverman, bekend van haar Friestalige fado's, ziet overeenkomsten tussen wat zij en wat Marlene doet: 'Dat Grunnings van haar klinkt supermooi. Wat ik hetzelfde voel bij het Fries, die klankrijkheid, dat heeft het Gronigs van Marlene ook. Ik kan daar echt van genieten.'

RAIF verschijnt officieel op 9 februari. Voor die tijd is Marlene Bakker nog live te zien op Grunnsonic, onderdeel van het Eurosonic/Noorderslagfestival.

Lees ook:

- Ede Staal staat voor twintigste keer op nummer 1