Nieuwe partij voor nieuwe Groningse gemeenteraad

Ze waren al gefuseerd op 1 januari en nu hebben ze ook een nieuwe naam: Stad en Ommeland. Onder die vlag gaan de Stadspartij Groningen en Algemeen Belang Ten Boer voortaan samen verder.

Daarmee bereiden ze zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen in november. Het doel is zo veel mogelijk zetels te veroveren in de nieuwe raad van de gemeente Groningen, waar ook Ten Boer per 1 januari 2019 bij hoort. De Tweede Kamer moet nog besluiten of Haren ook mee moet doen aan deze gemeentelijke fusie.

Logo

De twee 'bloedgroepen' van Stad en Ommeland zijn ook terug te vinden in het kersverse logo: een groene Martinitoren, omringd door een 'golden raand' in de vorm van de nieuwe gemeente.

