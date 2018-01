Opgeluchte Moorlag: 'Ik kom hier natuurlijk niet zonder schade uit'

William Moorlag is opgelucht dat hij zijn PvdA-zetel in de Tweede Kamer mag behouden. 'Het is evident dat ik nu Kamerlid blijf.'

Moorlag erkent tegen RTV Drenthe dat hij door de hele kwestie rond de 'schijnconstructie', bij werkvoorzieningsschap Alescon in Assen en Hoogeveen als Kamerlid beschadigd is.

Integer

'De commissie heeft goed werk gedaan. Die concludeert dat er integer gehandeld is en dat ik geloofwaardig blijf als Kamerlid. Maar ik kom hier natuurlijk niet zonder schade uit.'

'Er zal een deel zijn dat blijft vinden dat het allemaal niet deugt. Het vergt dus nog wel even wat genezing. Maar ik ga er als Kamerlid met frisse moed tegenaan', vertelt Moorlag, op het moment dat hij vanuit het noorden weer onderweg is naar Den Haag.

Alescon-affaire

Moorlag kwam eind vorig jaar zwaar onder vuur te liggen, nadat de rechter in december een uitzendconstructie bij het werkvoorzieningsschap Alescon afwees. Door die constructie zijn tussen 2011 en 2015 vierhonderd medewerkers binnen de sociale werkplaats via een eigen uitzendbureau aan het werk gezet. Dat gebeurde tegen een minder salaris en slechtere arbeidsvoorwaarden dan collega's die binnen Alescon hetzelfde werk deden.

Moorlag was directeur bij Alescon van augustus 2015 tot oktober 2017. Hem werd door de PvdA zwaar aangerekend dat hij de constructie destijds niet gestopt heeft.

Vertrek

Het PvdA-partijbestuur, de Jonge Socialisten en ook fractieleden drongen in december aan op zijn vertrek, omdat de PvdA het tegengaan van schijnconstructies juist tot speerpunt heeft gemaakt. Moorlag weigerde en drong aan op een intern onderzoek. Dat gebeurde en de driekoppige commissie met PvdA-leden is van oordeel dat Moorlag kan aanblijven, zo werd gisteravond bekend.

'De bedoelingen waren goed'

Moorlag zelf betreurt de hele gang van zaken en alle ophef rond zijn persoon, maar vindt dat hij ondanks alle schade met opgeheven hoofd verder kan. 'De regeling is gewoon fout, dat had ik toen moeten inzien. Dat is klaar. Maar de bedoelingen, waaronder destijds de mensen aan het werk geholpen zijn, die waren goed', blikt hij terug.

Wel zegt Moorlag dat hij destijds, toen hij voor het PvdA-Kamerlidmaatschap in beeld was, bij de partijtop heeft gemeld dat er nog iets speelde bij Alescon. 'Maar toen ik op gesprek kwam als kandidaat, heb ik het daar niet meer tot op de millimeter over gehad. Ik ben er gemakshalve vanuit gegaan, dat men het allemaal wel wist. Achteraf had ik dat anders moeten doen.'

