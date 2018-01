'Nieuwe uitkijktoren trekt te veel automobilisten'

Volop auto's in de Onlanden. (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

De net in gebruik genomen uitkijktoren in natuurgebied De Onlanden, onder de rook van Groningen, trekt zoveel autoverkeer aan dat er maatregelen moeten worden genomen.

'Onnodig'

Dat zegt de Stichting Natuurbelang De Onlanden, die de gemeente per brief heeft gevraagd in te grijpen.

Bij de 26 meter hoge uitkijktoren heeft Natuurmonumenten een parkeerplaats voor auto's aangelegd. Volgens natuurliefhebbers is dat onnodig en trekt dat verkeer aan dat niet thuishoort in een natuurgebied.

'Een natuurorganisatie onwaardig'

Op sociale media wordt door sommigen geklaagd over de nieuwe situatie. Zoals deze reactie op Facebook, gericht aan Natuurmonumenten.

'U laat toe, ja heeft zelf geïnitieerd dat er nu ontzettend veel auto's door de Onlanden rijden. Een natuurorganisatie onwaardig. Ik hoop dat u daar binnenkort werk van maakt, want anders bent u mij als lid kwijt.'

Maatregelen

Stichting Natuurbelang De Onlanden vindt dat de parkeerplaats mag blijven, maar dat de wegen zo ingericht moeten worden dat de parkeerplaats kan worden bereikt zonder dat auto's verder het natuurgebied in kunnen rijden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het aanleggen van sluizen waar landbouwverkeer wel langs kan, maar auto's niet.

De gemeente Noordenveld heeft aangegeven met de stichting in gesprek te willen.

