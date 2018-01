PVV doet met lijsttrekker Arthur van Dooren mee in Pekela

De Partij voor de Vrijheid doet definitief mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Pekela. Partijleider Geert Wilders heeft dit vanmiddag op zijn eigen Twitteraccount bekendgemaakt.

Lijsttrekker voor de PVV in Pekela is Arthur van Dooren, zo laat Wilders weten. Hij noemt het team-PVV Pekela 'een geweldige groep'.

Scheidsrechter

Arthur van Dooren woont in Nieuwe Pekela en is een bekend scheidsrechter in het amateurvoetbal. Hij ontving in 2015 de Gouden Scheidsrechtersspeld van de KNVB.

Delfzijl

De PVV heeft ook plannen mee te doen in Delfzijl. Of dat door gaat is nog niet duidelijk. In het opleidingstraject van de PVV is een groep potentiele kandidaten uit Delfzijl afgehaakt. Zij gingen verder onder de naam '5 voor 12'.

