Noord Vandaag: Hebben koeien een voorspellende gave?

Kunnen koeien aardbevingen voorspellen? Veehouder Pieter Berend Slager sluit het niet uit. Zijn koeien gedroegen zich voor en tijdens de aardbeving in Zeerijp in ieder geval zeer bijzonder. Dat, en meer, in Noord Vandaag.

'Zondagmiddag om een uur of twee, 25 uur voor de beving, deden ze collectief de staart en de kop omhoog. Ze renden allemaal naar achteren en bleven daar even staan. Toen kwamen ze weer terug. Dat is vier of vijf keer gebeurd. Tijdens de aardbeving deden ze precies hetzelfde.' Ronald neemt een kijkje bij de 'paranormale' koeien van Slager. (13:56)

Verder in Noord Vandaag:

- Het Groningse PvdA-Tweede Kamerlid William Moorlag mag aanblijven. Een speciale commissie onderzocht zijn betrokkenheid bij schijnconstructies bij werkvoorzieningsschap Alescon, waar hij eerder directeur was. Ronald zocht Moorlag op in zijn woonplaats Winsum. (04:00)

- Energydrinks zijn populair bij tieners, maar als het aan een groep kinderartsen ligt, mogen jongeren onder de 18 jaar deze drankjes straks niet meer kopen. Ze zouden hartritmestoornissen en epileptische aanvallen kunnen veroorzaken. Ronald ging naar een middelbare school en vroeg de tieners naar hun mening. (06:39)

- Verwarming uit, koud douchen en niet koken op het gasfornuis. Woordvoerder Jorien Bakker van de Rijksuniversiteit Groningen riep na de aardbeving in Zeerijp iedereen op om mee te doen aan een gasloze dag. Ze kreeg veel bijval, maar ook veel kritiek... (09:57)

- De feestdagen zijn voorbij, goede voornemens zijn mislukt en het duurt nog maanden voordat de zomer begint. Het is vandaag Blue Monday, de meest sombere dag van het jaar. Een mooie kans om aandacht te vragen voor depressies. Daarom werd vandaag in Blauwestad de Mind Blue Monday Run gelopen. Dit hardloopevenement is bedoeld om geld in te zamelen voor betere hulp aan mensen met een depressie. (17:03)

