'Braal kijkt als enige naar wat de Europese top zo goed maakt'

Donar-coach Erik Braal verdient de credits voor het Europese succes van Donar. Dat zegt basketbalcoach Marco van den Berg.

'Donar speelt Europees basketbal. Dat is echt een compliment. Het niveau stijgt ver boven de Nederlandse eredivisie uit', zegt de oud-coach van Donar, die momenteel werkzaam is in Trier. 'Donar is met afstand het beste team in Nederland.'

Kennis uit het buitenland

'Braal is de enige Nederlandse coach die buiten Nederland zijn kennis haalt. En dat zie je terug in het spel. Ik vind het geweldig voor het Nederlands basketbal dat een profclub zich profileert in Europa met mooi en goed basketbal.'

Wat maakt de top zo goed?

'Wat Braal als enige coach echt doet, is kijken naar wat de Europese top zo goed maakt', vervolgt Van den Berg. 'Hij leert het logische basketbal wat je in Europa ziet én het beslissingstempo aan.'

Compleet Europees basketbal

'Ook spelers die van nature een dribbeltje willen maken, doen dit niet en passen naar de vrije man. En die speler heeft het zelfvertrouwen om die optie te benutten. Dat zag je in het vorige duel bij Thomas Koenis. Dat is compleet Europees basketbal.'

Topprestatie

Dat Donar in Europa niet op het hoogste nivaeu acteert, doet volgens Van den Berg niks af aan de prestatie. 'Europese resultaten liegen niet. Met dertig punten verschil winnen van Keravnos met zulk spel, dat is een topprestatie. Punt.'

