OM: 2100 euro boete voor drugsdealer in Stad

Een 28-jarige Utrechter die voor bezit van hennep, cocaïne, heroïne, methadon en voor poging tot witwassen in de Stad werd aangehouden, moet een boete krijgen van 2100 euro.

Daarnaast moet hem een voorwaardelijke celstraf van vier maanden worden opgelegd. Dit vindt het Openbaar Ministerie.

Vier jaar geleden, op 13 november 2014, werd de Utrechter in een woning aan de Bilderdijklaan in Stad aangehouden, samen met twee Duitse mannen en een man uit Rotterdam. De Duitsers hadden de Utrechter naar het pand gevolgd. Dat was op camerabeelden vastgelegd. Nog voordat de Duitsers konden afrekenen, viel de politie het pand binnen. Dit, nadat de woning maanden was geobserveerd.

Bezit van drugs vindt de officier bewezen, maar het dealen van de (hard) drugs niet. 'Hiervoor ontbreken harde bewijzen'. Ze vroeg voor dat feit vrijspraak voor de man.

Geen deal, wel bezit

In het pand lag een halve kilo harddrugs, versnijdingsmiddelen en drie kilo henneptoppen. De totale straatwaarde bedroeg 12.000 euro. Ook lag er een geldbedrag van ongeveer 3000 euro in de woning en had de Utrechtenaar 2100 euro cash op zak. De hele handel werd in beslag genomen.

Voorbereiding koop

De voorbereiding tot drugsverkoop vond plaats tussen Noord-Afrikanen uit Rotterdam en de 28-jarige Utrechter. De man die de woning beschikbaar stelde werd in 2015 tot een werkstraf van 180 uur veroordeeld wegens medeplichtigheid.

Vier jaar oude zaak

De zaak van de Utrechter bleef vier jaar lang bij het Openbaar Ministerie op de plank liggen. De zaak stond medio 2015 gepland. Na het horen van een tweetal Duitse getuigen kon pas afgelopen november een datum voor een nieuwe strafzaak worden vastgesteld. 'Deze zaak had eerder behandeld moeten worden', gaf de officier van justitie toe. Ze eiste mede vanwege de ouderdom van de zaak geen onvoorwaardelijke straf of een maximale werkstraf tegen de man.

Strafblad

De Utrechter heeft een strafblad en is in 2015 veroordeeld geweest voor mishandeling en belediging van een agent. Hij was vandaag niet op zitting aanwezig. Zijn raadsman wilde dat de zaak vandaag nog werd afgedaan.

Het geldbedrag op het lichaam van de Utrechter werd in beslag genomen. Deze moet hij in zijn geheel, zo vindt de officier, in de vorm van een boete betalen.

