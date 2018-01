Initiatiefnemers zonnepark Finsterwolde sturen open brief naar raad Oldambt

De initiatiefnemers van het zonnepark in Finsterwolde zijn flink geschrokken van de negatieve opstelling van de gemeenteraad van Oldambt ten aanzien van de plannen voor een zonnepark in Finsterwolde.

Brief

Daarom heeft F&S Solar een open brief gestuurd naar alle gemeenteraadsleden. Volgens het bedrijf zijn de raadsleden inhoudelijk niet op de hoogte van de plannen, waardoor een negatief sentinement is ontstaan. Met de brief hoopt F&S Solar de raad nog op andere gedachten te brengen.

Protesten

In Finsterwolde is flinke tegenstand tegen de komst van een 15 hectare groot park met zonnepanelen op grond van landbouwer en politcius Harm-Evert Waalkens. Mede door de protesten in Finsterwolde heeft de raad ook twijfels over de komst van de Zonneweide zoals F&S Solar het zelf noemt.

Eind januari neemt de gemeenteraad van Oldambt een besluit.

