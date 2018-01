Woonbond: Deltaplan voor sociale woningbouw in aardbevingsgebied

Er moet een Deltaplan komen voor de sociale woningbouw in het aardbevingsgebied. Dat vinden de Woonbond en het samenwerkingsverband Huurdersplatform Aardbevingen Groningen.

Volgens de platforms hebben huurders veel te weinig zeggenschap bij de versterking en de verduurzaming van de woningen. Ook vinden ze dat alles veel te langzaam gaat.

Tempo maken

Met het Deltaplan moet er fors tempo gemaakt worden in de woningoperatie. Bovendien moeten de belangen, rechten en plichten beter worden verankerd in het schadeprotocol.

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer met minister Wiebes over een nieuw schadeprotocol. Op 16 februari komt er een goot symposium over de problemen van huurders in het aardbevingsgebied.

