Nieuwe CT-scanner Refaja maakt snellere behandeling hartpatiënten mogelijk

Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal krijgt een nieuwe CT-scanner. Met het nieuwe apparaat kunnen artsen sneller een diagnose stellen en kunnen patiënten sneller worden behandeld.

De nieuwe CT-scanner speelt een belangrijke rol bij de behandeling van hartpatiënten. Omdat het nieuwe scanapparaat in één keer het hele hart in beeld kan brengen is een katheterisatie van het hart lang niet altijd meer nodig. Daardoor wordt de patiënt minder belast en hoeft hij of zij niet vaak in het ziekenhuis te verblijven.

Gedetailleerd beeld

Een CT-scanner geeft via röntgenstraling snel een gedetailleerd beeld van de binnenkant van het lichaam. Het ziekenhuis verwacht halverwege 2018 met de toepassing van hartpatiënten te kunnen beginnen.

Lees ook:

- Martini Ziekenhuis heeft nieuwe, geavanceerde CT-scanner