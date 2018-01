'Iedereen in de PvdA is het ermee eens dat Moorlag blijft'

'Iedereen in de PvdA-fractie is het ermee eens dat William Moorlag Kamerlid blijft.' Partijleider Asscher zegt dat er unaniem is ingestemd met het besluit van de partij dat Moorlag zijn werk geloofwaardig kan blijven doen.

'Ik heb iedereen gesproken, iedereen is het eens met de uitkomst én is gemotiveerd om er een mooi jaar van te maken', zegt Asscher. 'Wat telt, is dat we met z'n negenen verder gaan.'

Schijnconstructie

Als directeur van de sociale werkplaats Alescon hield Moorlag een schijnconstructie in stand. Arbeidsgehandicapten werkten er via een door Alescon opgericht uitzendbureau.

Die constructie was goedkoper voor het bedrijf, maar de werknemers kregen minder loon en slechtere secundaire arbeidsvoorwaarden dan hun collega's in vaste dienst. De rechter bepaalde vorige maand dat die constructie in strijd is met de wet.

Allerlei scenario's besproken

De kwestie leek de PvdA tot op het bot te verdelen. Verschillende Kamerleden lieten doorschemeren dat ze liever zagen dat Moorlag de eer aan zichzelf zou houden, omdat de partij juist strijdt tegen schijnconstructies.

Afgelopen weekend werd bekend dat Moorlag mag aanblijven als PvdA-kamerlid.

Lees ook:

- Opgeluchte Moorlag: 'Ik kom hier natuurlijk niet zonder schade uit

- Groningse PvdA-voorzitter: 'Aanblijven Moorlag is een goed besluit

- Verdeelde reacties op aanblijven Moorlag als PvdA-Kamerlid

- William Moorlag mag aanblijven als Kamerlid van de PvdA

- Groninger PvdA'ers worstelen met situatie rond Kamerlid Moorlag

- Commissie onderzoekt handelwijze PvdA-Kamerlid Moorlag