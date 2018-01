Bodembeweging: 'Fakkeltocht trekt twee keer zoveel deelnemers als vorig jaar'

De Groninger Bodem Beweging verwacht zeker achtduizend deelnemers aan de fakkeltocht tegen de gaswinning in onze provincie.

De organisatie baseert zich op de interesse voor het evenement op Facebook. Voorzitter Jelle van der Knoop: 'We zaten zaterdag al op het aantal dat we vorig jaar pas een dag voor de tocht hadden.'

Sympathie

De fakkeltocht begint vrijdag 19 januari om 19.30 uur. Start-en eindpunt is net als vorig jaar de Vismarkt. De Grote Markt is niet beschikbaar; daar staat een groot podium voor Eurosonic. Beide organisaties hebben contact met elkaar gehad en daarbij heeft het muziekfestival sympathie uitgesproken voor de fakkeltocht. Eurosonic bekijkt nog of het festival iets kan bijdragen.

Steun van grote organisatie

s

De bodembeweging zegt van allerlei kanten steun te krijgen, ook van grote organisaties. Het UMCG hangt zeventig posters op in het ziekenhuis om de fakkeltocht onder de aandacht te brengen. Bestuurders Jos Aartsen en Ate van der Zee lopen bovendien mee.

Dat geldt ook voor bestuurders Sibrand Poppema en Jan de Jeu van de Rijksuniversiteit Groningen. De universiteit roept daarnaast ook medewerkers op mee te lopen. Dat heeft zorginstelling De Hoven ook gedaan.

Ingewikkeld

De grote belangstelling maakt de organisatie wel ingewikkelder. Als er achtduizend mensen komen is de route al snel te kort. Jelle van der Knoop: 'Dat was vorig jaar al een beetje het geval. Toen de laatste mensen van de Vismarkt vertrokken, kwamen de eerste mensen alweer binnen.'

Daarom komt er op de Vismarkt een uitgebreid programma met muziek en speeches. Freek de Jonge is deze keer verhinderd, maar heeft een videoboodschap toegezegd.

Olie op het vuur

Aanleiding voor de fakkeltocht is de aardbeving van vorige week maandag bij Zeerijp, die een kracht had van 3,4 op de schaal van Richter. Die beving werd gevoeld tot in de stad Groningen.

Volgens Van der Knoop hebben de woorden van premier Rutte van vrijdag voor extra olie op het vuur gegooid. Die suggereerde toen dat de trage afhandeling van de schade mede veroorzaakt werd door bestuurders in Groningen. 'Dat heeft kwaad bloed gezet en mensen gemotiveerd om te komen.'

Vorig jaar februari hield de belangenvereniging voor gedupeerden van de gaswinning in Groningen ook een fakkeltocht. Toen liepen er ruim 4000 mensen mee.

