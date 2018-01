Nieuwe station Roodeschool iets later geopend door geknapt touwtje

Aan de Hooilandseweg in Roodeschool is maandagmiddag het nieuwe station officieel geopend. De 92-jarige mevrouw Van Dam mocht het Stationspleinbord onthullen.

Het station in het dorp is enkele honderden meters verplaatst omdat de spoorlijn wordt doorgetrokken naar de Eemshaven.

Touwtje stuk

Bij de onthulling mocht Van Dam, die naast het nieuwe station woont, een vuilniszak van het bord af trekken. Maar met alle kracht trok ze het touwtje van de zak stuk. Het regenachtige weer en de harde wind zaten ook niet mee.

Gelukkig was provinciemedewerker Jan van der Meide - oud-RTV Noord-journalist - lang genoeg om de zak er eigenhandig af te trekken, waardoor met luid applaus het station officieel in gebruik kon worden genomen.

'Tijden zijn veranderd'

Van Dam heeft overigens mooie herinneringen aan het oude station aan de Stationsstraat in Roodeschool: 'We speelden daar vroeger vaak spelletjes. Maar ja, de tijden zijn veranderd. Dit is ook een heel mooi nieuw station', zegt Van Dam na de opening.

Station Eemshaven bijna klaar

De werkzaamheden aan het nieuwe station in de Eemshaven naderen hun voltooiing. Naar verwachting gaat in maart het sein op groen om vier keer per dag een trein die kant op te laten rijden.

