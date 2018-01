Steun vanuit Scheveningen: 'Waarom gas winnen als mensen in problemen komen?'

Groningers een hart onder de riem steken door Scheveningen gasvrij te krijgen. Vrijwilligers van Welzijn Scheveningen en het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp (WOS) kijken samen hoe ze het Haagse stadsdeel kunnen verduurzamen zonder gas te gebruiken.

Omdat Groningen door de gaswinning veel problemen ondervindt, heeft het initiatief, dat luistert naar de naam Gasvrij Scheveningen, juist urgentie. Dat zegt vrijwilliger Daniël Kruithof.

'Groot probleem'

Gasvrij Scheveningen is een initiatief dat is ontstaan bij de bewoners zelf, mede door de problematiek van gaswinning in Groningen.

'Net als de klimaatproblemen is ook de aardbevingsproblematiek in Groningen een groot probleem', zegt de vrijwilliger. Volgens hem houdt dit dan ook niet op bij een provinciegrens. 'Maar in je eentje draai je niet even een gaskraan dicht', weet Kruithof.

Bijeenkomst met filmpjes

'Op 23 januari trappen we het initiatief officieel af', vervolgt hij. 'Met allerlei filmpjes laten we op een bijeenkomst zien hoe gewone Scheveningers hun woning kunnen verduurzamen zonder gas te gebruiken.'

Maatregelen om het initiatief kracht bij te zetten, zijn het toepassen van onder meer isolatie, ledverlichting en zonnepanelen. Maar ook warme truien dragen en brievenbussen tochtvrij maken dragen eraan bij. 'Wij kunnen zelf al heel veel doen. Het is aan ondernemers en de overheid om zich bij ons initiatief aan te sluiten', vindt Kruithof.

'Groningers helpen'

Het gasloze experiment is volgens de vrijwilliger geslaagd als Scheveningers bewust bezig zijn met hoe ze gasvrij kunnen wonen. 'Ik weet dat bewoners van 2.500 van de 25.000 woningen in Scheveningen al bezig zijn met verduurzamen.'

'Het zou mooi zijn als de gemeente Den Haag zich bij ons project aansluit. Zo verminderen we het gasgebruik en helpen we Groningers. Want waarom zouden we ergens gas winnen als daardoor mensen in de problemen komen? Er zijn voldoende alternatieven voorhanden.'

