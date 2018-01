Vertrek Idrissi naar AZ lijkt kwestie van tijd: 'Die glimlach zegt alles'

Het kan niet lang meer duren of Oussama Idrissi is geen speler van FC Groningen meer. Directeur Voetbalzaken Max Huiberts van AZ vertelde maandag tegenover NH met een brede glimlach dat de overgang 'misschien wel eens rond kan gaan komen.'

Verder zegt het Alkmaarse directielid dat de clubs goede en positieve gesprekken hebben gehad. Wat opvalt is dat Huiberts steeds in de verleden tijd praat.

Buiten de selectie

Een overgang komt dan ook niet uit de lucht vallen. Afgelopen donderdag wist RTV Noord al te melden dat FC Groningen en AZ met elkaar in onderhandeling waren. Zaterdag werd Idrissi in de oefenwedstrijd tegen Dynamo Dresden uit voorzorg buiten de selectie gehouden. Een akkoord lijkt dan ook aanstaande.

Niet verrast

FC Groningen-volger Elwin Baas van RTV Noord is dan ook niet verrast. 'Toen Idrissi tegen Dresden buiten de selectie werd gehouden, weet je dat een overgang dichtbij is. Die glimlach van Huiberts zegt alles. De clubs zullen in grote lijnen een akkoord hebben', vermoedt hij.

'Wellicht dat Groningen en Idrissi's zaakwaarnemer nog aan de onderhandelingstafel zitten. Of Idrissi moet er nog persoonlijk met AZ uitkomen. Hoe dan ook, het zou mij enorm verbazen wanneer Idrissi zondag tegen Willem II van de partij is', besluit Baas.

Bij FC Groningen was niemand bereikbaar voor commentaar.

Lees ook:

- Faber: 'Eerste helft prima, tweede helft was van mindere kwaliteit'

- Slechte generale FC Groningen tegen Duitsers

- AZ heeft interesse in Oussama Idrissi