Bijzondere samenwerking in Grootegast: 'We willen lopers en niet-lopers verbinden'

Eén recht en twee averecht. Die breiterm klinkt gek in combinatie met een hardloopevenement, maar niet in Grootegast.

Jan Been

Jan Been Verslaggever

Want daar begon maandagmiddag een handwerkcafé dat is opgezet door de organisatie van de Legiorun. De Legiorun wil op deze manier meer dan alleen hardlopers bij hun evenement betrekken. Zo'n vijftien handwerksters kwamen naar de eerste bijeenkomst in de bibliotheek van Grootegast.

Verbinden

Frony Babois van de Legiorun: 'De run moet meer worden dan alleen een feestje voor de deelnemers. We willen lopers en niet-lopers met elkaar verbinden. Dat doen we onder andere door dit handwerkcafé.'

De Legiorun ondersteunt het Nationaal Ouderenfonds. 'Dat fonds wil onder meer eenzaamheid bij ouderen bestrijden. Met dit handwerkcafé willen daar ook aan bijdragen. Ik ben blij verrast dat er bij de start al zo veel deelnemers zijn', vertelt Babois optimistisch.

Café blijft

De Legiorun wordt gelopen op zaterdag 31 maart, maar het handwerkcafé blijft ook daarna bestaan. Elke maandagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur komt de groep samen in de bibliotheek van Grootegast.