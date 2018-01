'Vergeet de bobo's, let op waar de vakbond echt voor staat'

Gaat het eigenlijk wel goed met de FNV? Mensen vragen het op straat aan NoordZaken-opiniemaker Bart Plaatje. Dat vanwege het gerommel binnen de FNV-top.

Laat je niet afleiden door bestuurdersgedoe, zegt Plaatje. De strijd van de vakbond gaat over andere zaken, over de race naar beneden bijvoorbeeld.

Door Bart Plaatje

De laatste dagen was het FNV veel in het nieuws. En als de bond in het nieuws komt door overwinningen op schijnconstructies of als we strijden voor plaspauzes dan is dat helemaal top. Maar we kwamen ook in het nieuws toen Mariette Patijn opstapte uit het bestuur.

Bobo's

Iedereen die mij op die dagen spreekt heeft dan wel een krantenkop gelezen of iets gehoord. Ze vragen zich dan af of het wel goed gaat met de FNV. Mijn antwoord is dan eenvoudig. Het is namelijk niet van bobo's afhankelijk of het goed gaat met de bond. Als de buschauffeur straks een iets gezondere werkdruk heeft of als we bij sociale werkplaatsen gewoon netjes de CAO hanteren, is dat veel belangrijker dan wat een kopstuk van de bond in de krant roept.

Als de buschauffeur straks een gezondere werkdruk heeft, is dat veel belangrijker dan wat een kopstuk van de bond in de krant roept Bart Plaatje

Shit tegenhouden

Als ik volgende week de leden bij Wensink of Century spreek of wanneer ik mijn oude kaderleden tegenkom en zij hebben nieuwe leden ingeschreven omdat we in de bedrijven allerlei shit tegenhouden of dingen verbeteren, dan is dat veel en veel meer waard. En daarom was het ook goed dat we op zaterdag 13 januari het offensief lanceerden en daar ook het nieuws mee haalden.

Race

Het offensief is de strijd van de FNV tegen alle uitbuitingsconstructies die ingezet worden om winst te maken over de ruggen van mensen. Er is namelijk een race naar beneden gaande in ons kikkerlandje waar we ook in het Noorden genoeg van voelen. Bij de bouw van energiecentrales en andere grote projecten in Groningen zijn miljoenen en miljoenen aan euro's ingezet van belastinggeld dat door normale mensen betaald wordt.

Jan met de pet

Die euro's worden door grote bedrijven binnengeharkt dankzij allerlei constructies waarbij rechteloze uitzendkrachten door de hut getrapt worden. Hetzelfde gaan we ongetwijfeld beleven als straks de ringweg van stad Groningen verbouwd wordt. De betrokken politici lullen dan drie slagen in de rondte over werkgelegenheid, maar aan het eind van het liedje blijft er geen vaste baan over voor Jan met de pet.

Er is een race naar beneden gaande in ons kikkerlandje waar we ook in het Noorden genoeg van voelen Bart Plaatje

Beweging

Nu strijden we als bond altijd tegen dit soort processen, maar we pakken het deze keer wel anders aan. We gaan iedereen, die genoeg heeft van de race naar beneden, samenbrengen. Die beweging moet op 1 mei van dit jaar samenkomen. Dat wordt de dag van iedereen die klaar is met multinationals die wel onze belastingcenten opvreten, maar zelf geen belasting willen betalen.

Menens

Voordat die grote dag aanbreekt heeft dat offensief ook nog wel een paar tussenstappen, zodat iedereen weet dat het menens is. Zo zijn binnenkort de gemeenteraadsverkiezingen. Een prachtmoment voor de vakbondsleden om niet af te wachten, maar in het offensief te gaan. Voordat de politici naar ons toe komen met hun gouden bergen gaan we naar hen toe en zetten ze voor het blok.

[Quote Bart Plaatje:Voordat de politici naar ons toe komen met hun gouden bergen gaan we naar hen toe en zetten ze voor het blok]

In ruil voor een stem

De gewone man en vrouw kunnen vragen op wie ze moeten stemmen voor baanzekerheid, voor een bouwplaats zonder CAO-ontduiking en voor werk zonder schijnconstructies. Ik zie mezelf begin maart al voor het stadhuis in Groningen staan. We stellen de politieke partijen ter plekke de vragen, in ruil voor een stem.

Eerlijk

We willen dat multinationals meebetalen. We willen eerlijke aanbestedingen voor goede zorg, fatsoenlijk werk, goed onderwijs en voldoende geld voor veiligheid en milieu. Op wie moeten gewone mensen stemmen zodat ze in hun eigen belang stemmen? Maar daar sta ik dan niet in mijn eentje. Nee, daar sta ik dan met een massa Groningers die zegt: 'WIJ ZIJN IN HET OFFENSIEF.'

Dus doe mij die gewone Groningers maar in plaats van welke bobo dan ook!

Bart Plaatje is regiobestuurder bij de vakbond FNV Metaal

Lees ook Bart Plaatjes eerdere opinies:

- 'Laat Groningse vaklui de zuidelijke ring aanleggen'

- 'Autobedrijven hebben schijt aan hun personeel'

- 'Help! De robot wordt misbruikt'