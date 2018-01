Auto knalt tegen flat na achtervolging in Stad

Een auto is maandagavond tegen een flat tot stilstand gekomen aan de Paterswoldseweg in Groningen. Meteen na het ongeluk kwamen er diverse politiewagens ter plaatse.

Omstanders vertelden dat de auto tegen de flat was gebotst na een achtervolging. Dat dit daadwerkelijk het geval was bevestigde de politie later.

Man aangehouden

Vlak na het incident werd er een man aangehouden op het Overwinningsplein in Groningen. Wat de reden was van de achtervolging is nog niet bekend. Ook onbekend is of er gewonden zijn gevallen tijdens of na de achtervolging. De auto die tegen de flat tot stilstand kwam is in beslag genomen en afgevoerd.

Door de achtervolging kwam ook een politiewagen vast te zitten in een grasveldje bij de flat. Deze wagen wordt door een bergingsbedrijf uit de modder gehaald.