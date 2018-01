Lopster raad dreigt met juridische stappen tegen Staat: 'We zijn woedend'

De gaswinning uit het Groningenveld moet zo snel mogelijk worden afgebouwd, voor 1 februari moet er een schadeprotocol en schadefonds worden vastgesteld en de versterking van huizen moet worden versneld.

Dat eist de gemeenteraad van Loppersum van minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken.

De raad hield maandagavond een extra vergadering vanwege de aardbeving van 3.4 bij Zeerijp van vorige week maandag. Hierin werd de motie met bovenstaande punten unaniem aangenomen.

'Praatjes vullen geen gaatjes'

De ingelaste vergadering was op initiatief van PvdA-raadslid Chris Bultje. Hij hoopt dat de Tweede Kamer tijdens het gasdebat dinsdag de eisen uit Loppersum overneemt, anders volgen rechtszaken tegen de Staat:

'Tot nu toe werden alle zaken bij de rechter en de Raad van State door particuliere partijen aangespannen. Dat kan nu niet meer. Wij moeten opkomen voor de veiligheid van onze inwoners. Praatjes vullen geen gaatjes, wij moeten dit als gemeente op ons nemen.'

Gebakken lucht uit Den Haag

Daarin krijgt Bultje steun uit alle hoeken van de gemeenteraad, ook van VVD-raadslid Bert-Jan Huizing: 'We kunnen helaas niet anders. Het is een schande als het zo ver moet komen, maar als het nodig is, moet het.'

Loppersum Vooruit-raadslid Hans Warink sluit zich daarbij aan: 'Het is genoeg geweest, we zijn de gebakken lucht uit Den Haag meer dan zat. We zijn woedend. Er is veel geld verdwenen naar adviesbureaus, nu willen wij geld zien uit Den Haag. Een schip met geld.'

Voor de raad is de deadline van 1 februari voor het nieuwe schadeprotocol vrij hard, maar voor burgemeester Albert Rodenboog niet: 'Zorg ook dat belangenorganisaties als het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging volmondig ja zeggen. Als we het protocol er nu snel doorheen drukken, zijn we verkeerd bezig.'

Regie uit handen geven

De Lopster raad wil verder dat Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders meer geld en mogelijkheden krijgt om de versterkingsopgave te versnellen. Daarbij maakt Huizing nog wel een kanttekening: 'Het gevaar is wel dat inwoners en gemeenten daarbij de regie uit handen moeten geven.' Toch stemt ook hij in met het voorstel.

Het plenaire debat over de gaswinning in Groningen begint dinsdag om 18:45 uur. Vanuit verschillende plaatsen in de provincie vertrekken bussen voor inwoners en belangstellenden om het debat bij te wonen.

