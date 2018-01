Huurders van woningcorporatie zijn versterkingsproef beu: 'Ik heb hartkloppingen van de stress'

De 64 huurders van woningcorporatie Woongroep Marenland in Appingedam zijn de versterkingsproef meer dan zat. Het project zou eind vorig jaar al klaar zijn, maar ligt sinds vorig jaar oktober stil vanwege uiteenlopende redenen.

'Als het zo doorgaat duurt het nog wel tot 2020', zegt een huurder op de bewonersavond van Woongroep Marenland, Centrum Veilig Wonen en aannemer Friso Bouw. 'Het gaat ten koste van ons woongenot', vervolgt de man. De aanwezigen in de zaal applaudisseren.



Bouwstop

Bij de versterkingswerkzaamheden gaat van alles mis. De bouw heeft flinke vertraging opgelopen door onder meer het slechte weer en de slechte staat, waarin de woningen verkeren. Daarnaast zijn de eerste twee blokken dusdanig slordig opgeleverd dat Friso Bouw terug naar de tekentafel moest om een verbeterplan op te stellen. Woongroep Marenland heeft daarop een bouwstop afgedwongen die in ieder geval loopt tot aankomend voorjaar.

Tijdens de bouwstop wordt onder meer gekeken naar een oplossing voor de steenstrips, die van de gevels vallen. Ook worden er nieuwe keukentafelgesprekken gevoerd, omdat er aanvullende versterkingsmaatregelen nodig zijn.

Sommige binnenmuren krijgen strips om te voorkomen dat ze bij een beving instorten. De huurders waarschuwden hier al vanaf het begin voor, maar werden niet gehoord. Op de informatieavond willen ze opheldering waarom de aanvullende maatregel toch achteraf nodig is.



'Verdekt opgeschreven'

Een constructeur van CVW vertelt dat ze over de maatregel heen hebben gelezen. 'Het stond wel in het inspectierapport. Maar was verdekt opgeschreven.' De bewoners in de zaal zuchten. De tekenen van ergernis zijn duidelijk hoorbaar.



Vloeren

Een deel van de bewoners maakt zich zorgen over de vloer. Die wordt niet versterkt en zou niet aardbevingsbestendig zijn. 'Dan is er een aardbeving, moet ik mijn huis uit vluchten en heb ik straks geen vloer meer', zegt Evert Smit. 'Hoe moet ik dan vluchten? Het gaat om onze veiligheid. Geef ons veilige gevoel terug.' Het CVW laat weten de vloeren alsnog te inspecteren en indien nodig te vervangen.

Verder duren de werkzaamheden veertien weken in plaats van zeven. 'U bent dus langer van huis', zegt Hans Wiersma van Friso Bouw. De aannemer heeft meer tijd nodig omdat er in de oude planning geen rekening is gehouden met slecht weer en de slechte staat van de woningen. 'Daarnaast nemen we meer tijd voor het schoonmaken en opleveren van uw huis.'



Gemengde reacties

De zaal reageert gemengd. 'Nog meer vertraging', zegt een groepje bewoners. Een ander ziet het positief in. 'Het maakt mij niet uit hoelang het duurt. Als de werkzaamheden maar goed worden uitgevoerd.'

Ondertussen lopen de emoties hoog op als het gaat over de financiële compensatie voor de huurders van de eerste drie blokken die al zijn versterkt. 'Wij willen ook compensatie. Wij zijn ook gedupeerden en ik zit ook in de shit', zegt Janneke Cuperus.

Een andere bewoner zegt in de pauze dat ze zelfs lichamelijke klachten heeft door alle malheur. 'Ik heb hartkloppingen van de stress', zegt ze. 'Mijn zoon moet in mei examens doen. Hoe moet hij leren als we in de puinhoop zitten?'



Passende compensatie

Gert van der Kooi van Woongroep Marenland zegt dat hij gaat kijken naar een passende compensatie. Verder zoekt hij naar een oplossing voor gezinnen waarvan de kinderen straks in de examentijd zitten. 'Jullie zeggen steeds dat jullie erop terugkomen. Maar wij willen nu antwoorden', zegt Simone Franken met ingehouden woede. Van der Kooi: 'De antwoorden op de onbeantwoorde vragen krijgen jullie binnen twee weken', belooft hij. De bewoners schudden hun hoofd. 'Ze weten niet veel', fluistert een aantal.

Wanneer de versterkingswerkzaamheden weer verder gaan is nog onbekend. Dat hangt onder meer af van de agenda van de Nationaal Coördinator Groningen, die ook in de wijk bezig is met de versterkingsoperatie. 'We moeten kijken naar het bouwverkeer en de capaciteit van het aantal wisselwoningen', zegt projectmanager Jan Been van het CVW.