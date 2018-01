Meterslange aardbevingsscheur in monumentale toren Zeerijp

Ook de vrijstaande toren bij de Jacobuskerk in Zeerijp blijkt schade te hebben opgelopen door de zware aardbeving van vorige week. Bouwkundig expert Jur Bekooy ontdekte maandag een scheur van ongeveer drie meter: 'Dit had ik niet verwacht'.

Bekooy is in dienst van Stichting Oude Groninger Kerken, die de monumentale kerk en toren in Zeerijp beheert. De toren stamt waarschijnlijk uit het begin van de zestiende eeuw, de kerk is nog ouder.

Maanden later

Na een aardbeving in Groningen komt de schade aan kerken en andere grote, monumentale gebouwen meestal pas na maanden aan het licht, weet Bekooy uit ervaring. Toch besloot hij een week na de beving in Zeerijp, die een kracht had van 3.4 op de schaal van Richter, maar eens op onderzoek uit te gaan. Hij schrok toen hij de schade aan de toren ontdekte.

Dwars door de muur

'De scheur begint op ongeveer drie meter hoogte boven het maaiveld en loopt door naar boven', zegt Bekooy. 'Ik weet het nog niet helemaal zeker, maar ik denk dat de scheur helemaal door de muur heen is gegaan, want hij is zowel aan de buiten- als aan de binnenkant te zien'. Die muur is ongeveer een meter dik, schat hij.

Geen direct gevaar

Van acuut gevaar is geen sprake, verzekert Bekooy: 'Er is geen instortingsgevaar, de toren hoeft niet direct in de steigers. Maar de schade zal wel moeten worden hersteld'.

Hoe dat moet, is nog onduidelijk. Bekooy: 'Dat kan door een aantal stenen te vervangen. Die zijn nog wel verkrijgbaar. Maar het kan ook door de scheur op te vullen met een speciale mortel. Of een combinatie van deze maatregelen'.

'NAM moet betalen'

En de kosten? 'Daar heb ik nog geen idee van', zegt Bekooy. 'En het boeit me ook niet. Het zal moeten worden gerepareerd. En de NAM moet dat betalen.'