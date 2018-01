Provinciale Vrijwilligersprijs kent vier winnaars: 'Ze zijn onmisbaar'

Op het provinciehuis in Groningen zijn maandagavond de Provinciale Vrijwilligersprijzen uitgereikt.

Jeugdsoos Flits uit Loppersum, Stichting Nieuw Nabuurschap uit Groningen, Colourful Bedum en Tennisclub Nienoord uit Leek werden in het zonnetje gezet door gedeputeerde Nienke Homan.

Aanmoedigingsprijs

De winnaars kregen ieder een bedrag van drieduizend euro. De overige genomineerden, Keetpop uit Leermens, Multicultureel vrouwencentrum Jasmijn uit Groningen, Wijkbedrijf Selwerd uit Groningen en Basketbalvereniging Millwings uit Winschoten ontvingen een aanmoedigingsprijs van duizend euro.

'Met deze prijs waardeert de provincie het vele goede werk dat deze vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving', aldus Homan.

Jeugdsoos Flits

Al meer dan 25 jaar biedt Jeugdsoos Flits een veilige plek aan de jeugd. Zo'n 25 vrijwilligers die jonger dan 25 jaar zijn, organiseren allerlei activiteiten: van disco en sporttoernooien tot knutselmiddagen. De jury waardeert de manier, waarop de jongeren samenwerken met de gemeente.

Colourful Bedum

De vrijwilligers van Colourful Bedum organiseren activiteiten voor nieuwe dorpsbewoners die geïmmigreerd zijn, zoals fietslessen, de winterloop en de internationale catering bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. De jury heeft grote bewondering voor de vrijwilligers omdat zij erin slagen om autochtone bewoners en nieuwkomers in Bedum samen te brengen.

Stichting Nieuw Nabuurschap

Stichting Nieuw Nabuurschap biedt een zingevende dagbesteding aan mensen met langdurige psychiatrische problemen. Zoals de belasting- en paperassentoko, waarbij 35 cliënten honderden andere cliënten helpen met de administratie. Deze werkwijze, voor en door (ex-) cliënten, vindt de jury prijzenswaardig.

Tennisclub Nienoord

Tennisclub Nienoord heeft zo'n 400 leden waarvan ruim een vijfde actief is. Deze vrijwilligers zetten zich daarnaast ook in voor anderen in de samenleving, zoals met een tennisprogramma voor vluchtelingen. De jury is onder de indruk van de vele activiteiten die tennisclub Nienoord organiseert en vindt het lovenswaardig dat de club maatschappelijk actief is.