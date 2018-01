Vragen over rampenplan na aardbeving: 'Bereid ons voor op the big one'

De gemeente Loppersum wil inwoners via huis-aan-huisbladen informeren wat ze moeten doen bij krachtige aardbevingen.

Dat zegde burgemeester Rodenboog toe na een oproep hierover van Ingrid Verbeek uit Loppersum tijdens de extra raadsvergadering over de klap bij Zeerijp, die maandagavond plaatsvond.

Verbeek kon naar eigen zeggen niet vinden wat ze zou moeten doen bij grote klap. 'Zelfs op de Risicokaart staan aardbevingen er niet bij. Ik ben echt verbouwereerd dat er niks te vinden is.'

Geen paniek zaaien

De inwoonster van Loppersum schrijft regelmatig een blog over de gevolgen van aardbevingen. Ze wil dat er een flyer komt, net als de afvalwijzer, waarin staat waar je naartoe kunt, waar eten en drinken is en wat je zelf mee moet nemen.

'Niet om paniek te zaaien, maar om juist rust te brengen zodat je weet wat je moet doen. Dat geeft houvast op het moment van paniek. Bereid ons voor op the big one!', zegt Verbeek.

Ongelukken voorkomen

Volgens Rodenboog heeft Verbeek een punt. Er was ooit een Incidentbestrijdingsplan Aardbevingen, maar dat is na enkele jaren weggezakt uit het geheugen. De burgemeester gaat samen met de Veiligheidsregio kijken of inwoners tips kunnen krijgen om ook ongelukken door bijvoorbeeld vallende voorwerpen te voorkomen.

