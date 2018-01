Voedselbank in Stad naarstig op zoek naar vrijwilligers: 'Helaas een slecht teken'

De Voedselbank in Stad zoekt dringend extra vrijwilligers door de drukte. 'Ja, dat is helaas een slecht teken', beaamt bestuursvoorzitter Ulfert Molenhuis. Bij de Voedselbank loopt iedereen op de tenen om de drukte bij te benen.

Het aantal huishoudens dat een beroep moet doen op de Voedselbank groeit voortdurend. Niet alleen in de stad Groningen, maar ook in andere delen van de provincie, weet Molenhuis.

Grenzen

'Maar er zitten grenzen aan onze mogelijkheden', vertelt hij. 'Wij voorzien nu 730 gezinnen per week van voedingsmiddelen en dat aantal groeit dit jaar door naar 850. Dat betekent dat we straks wekelijks drieduizend mensen van voedingsmiddelen moeten voorzien. Dat gaat de verkeerde kant op, we moeten daar wat aan doen', oppert de bestuursvoorzitter.

Meer vrijwilligers

Om te beginnen heeft de Voedselbank in Groningen meer vrijwilligers nodig. 'We kunnen chauffeurs goed gebruiken, maar ook magazijnmedewerkers die van aanpakken weten en mensen die in de winkel kunnen helpen. Eigenlijk is iedereen die wat kan mee dan welkom.'

'Enorme toeloop'

In januari ging het bedrag dat iemand te besteden mag hebben om in aanmerking te komen voor de Voedselbank al omhoog van 200 naar 215 euro per maand. 'Dat bedrag is een lichte verruiming. Maar omdat er een grote groep net boven die grens zit, betekent het dat er steeds mensen voor de deur staan te wachten. De toeloop is enorm geworden.'

'Als we drieduizend mensen voorzien van levensmiddelen, zitten we aan ons maximum', stelt de bestuursvoorzitter. 'We kunnen niet ongelimiteerd eten en drinken blijven verstrekken, dan zullen we het moeten kopen. En dat is iets wat de Voedselbank liever niet wil, alleen bij uitzondering.'

Sombere toekomstperspectieven

De toekomstperspectieven maken het werk er voor de Voedselbank niet makkelijker op. 'De bijstand gaat in het kabinet Rutte III met 0,3 procent omhoog en dat betekent dat andere kosten zullen groeien. Zo gaat de BTW op voedsel van zes naar negen procent. En vanaf 2019 krijgt de huurtoeslag ook een flinke tik', somt Molenhuis op.

Het gevolg laat zich raden. 'Juist mensen met een huurwoning maken gebruik van de Voedselbank. De tweedeling in Rutte III wordt dus nog groter dan in Rutte II; een zorgelijke ontwikkeling. Om het hoofd boven water te houden hebben we hulp van de overheid én de samenleving nodig', roept Molenhuis op. Om te beginnen zijn dat extra vrijwilligers bij de Voedselbank in Groningen. 'We hebben nu 130 vrijwilligers en zoeken er nog 25 bij.'

