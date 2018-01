Nieuw politiebezoek voor demonstranten, maar deze keer in harmonie

De plooien tussen het Groninger Gasberaad en de politie lijken weer glad te zijn gestreken.

Een gesprek tussen burgemeester Peter den Oudsten van de stad Groningen, vertegenwoordigers van het Gasberaad en de politie, lijkt de lucht te hebben geklaard.

Het gesprek kwam tot stand nadat er bij twee mensen van het Groninger Gasberaad enkele dagen voor de demonstratie, bij het bezoek van minister Wiebes aan Martiniplaza, de politie op de stoep stond. Dat zorgde voor vele boze reacties.

Klacht

Susan Top van het Groninger Gasberaad diende bij de politie een officiële klacht in, naar aanleiding van de ongewenste politiebezoeken. 'We hebben een goed gesprek gehad met mevrouw Top van het Gasberaad. We zijn met elkaar nog even nagegaan wat er precies gebeurd is', zegt burgemeester Peter den Oudsten.

Verbaasde gezichten

Het gesprek tussen de partijen ging met name over de reden van de informatieverzameling. Veel van de bezochte personen waren verbaasd toen de politie op de stoep stond, omdat ze slechts een likehadden gegeven aan het evenement van de demonstratie. 'De manier waarop, daar gaan ze de volgende keer beter over nadenken.'

Nagesprek

'De politie heeft toegegeven dat het bezoek een onbedoeld effect had', zegt Den Oudsten. 'De woordvoerster van de politie gaf ook aan dat de mensen die bezocht zijn nog een nagesprek krijgen.'

Susan Top van het Groninger Gasberaad wil eerst de gesprekken tussen de politie en de bezochte personen afwachten. 'Als die gesprekken naar tevredenheid verlopen, kan de klacht van tafel. En kunnen we ons weer richten op aardbevingsproblematiek', aldus Top.

