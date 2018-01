Dit was het effect van #dagzondergas

De gasloze dag die maandag was afgekondigd door Stadjer Jorien Bakker heeft niet geleid tot een merkbare verandering in de gasafzet. Dat blijkt uit de gegevens van Gasunie.

Het bedrijf houdt per uur bij hoeveel Gronings gas er door de leidingen stroomt en dat is een aardige indicatie van het totale gasverbruik.

Vergelijking

Volgens woordvoerder Michiel Bal was het gasverbruik op 15 januari vorig jaar vergelijkbaar. 'Dat kunnen wij heel nauwkeurig zien', zegt hij. 'Normaal gesproken wordt er in deze periode rond de 150 miljoen kuub Groninger aardgas getransporteerd. Vorig jaar zagen we op dezelfde dag ongeveer dezelfde cijfers.'

#dagzondergas

RUG-woordvoerder Jorien Bakker startte de actie na de zware aardbeving in Zeerijp, van vorige week. Om de actie extra kracht bij te zetten riep ze de hashtag #dagzondergas in het leven. Mensen in heel het land deden mee en gebruikten de hashtag op onder meer Twitter en Instagram om te laten zien wat zij zelf deden om geen gas te verbruiken.

Deskundigen

Om het succes van de actie te bepalen schakelde Bal de hulp in van enkele deskundigen, die het gasverbruik nóg preciezer hebben gemeten. 'Zij verklaarden dat het niet te merken is wanneer er een dergelijke actie wordt gehouden. Er zit veel variatie in hoeveel gas wij met zijn allen verbruiken.'

Bal zegt ook dat het gasverbruik te vergelijken is met het watergebruik in de rust van een voetbalwedstrijd. 'Als je met zo'n twintig procent van alle Nederlanders zou meedoen, merk je het. Als al die mensen op precies hetzelfde moment water gebruiken bijvoorbeeld', legt hij uit.

Champagnepiek

'We hebben ook een zogenoemde champagnepiek', vervolgt de Gasunie-woordvoerder. 'Dat is tussen twaalf en één uur 's nachts op oudejaarsnacht, wanneer we naar buiten gaan om de buren een gelukkig nieuwjaar te wensen. Omdat de deur dan even open staat, verbruiken we meer gas. Omdat zo veel mensen dat doen, is het dan wél merkbaar.'

Lees ook:

- Dag zonder gas is begonnen voor RUG-woordvoerder Jorien Bakker

- Welke protestacties komen eraan? 'Het wordt tijd dat Groningers bozer worden'