'Kleine vliegvelden beter controleren op mensensmokkel en drugshandel'

De Koninklijke Marechaussee (Kmar) wil dat elf kleine vliegvelden, waaronder Oostwold Airport, beter worden gecontroleerd op mogelijke mensensmokkel en drugshandel.

In Trouw oppert de Kmar dat de gegevens van piloten, passagiers en bemanning in het vervolg worden geregistreerd. Dat is nu nog niet verplicht. Een wetswijziging is nodig om digitale registratie mogelijk te maken.

'Gebrek aan capaciteit'

Exacte cijfers over controles op de kleine vliegvelden wil de Kmar niet geven. Wel zegt een grenscontroleur tegen de krant dat 'er vanwege gebrek aan aan capaciteit andere prioriteiten worden gesteld en dat daardoor op vluchten vanaf kleine velden geen controle is'.