Woonlasten in Groningen stijgen harder dan in rest van het land

De woonlasten van huizenbezitters in de gemeente Groningen liggen dit jaar 1,9 procent hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

De RUG zette de woonlasten van de 38 grootste gemeentes van ons land op een rijtje. In Groningen betalen kopers 1,8 procent meer dan vorig jaar, huurders 1,9 procent. Landelijk is de stijging met respectievelijk 0,3 en 0,6 procent beduidend lager.

Huurders betalen 'gemiddeld' bedrag

Huizenbezitters in Groningen betalen dit jaar 755 euro, goed voor de tiende plek in de landelijke ranglijst. Huurders zijn 333 euro kwijt. Dit bedrag ligt rond het landelijke gemiddelde.

Hoger dan de inflatie

De stijging in woonlasten liggen in onze provincie hoger dan de inflatie die in 2018 naar verwachting uitkomt op 1,6 procent, zo stelt de RUG.

