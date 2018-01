Noordelijke bierbrouwers bundelen krachten: 'Een d'Olle boel'

De opslag van basisingredienten in Brouwerij Pivo Brouwers in de Biotoop in Haren (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Verschillende bierbrouwers uit het Noorden komen dinsdagavond samen in de Biotoop in Haren, thuishaven van Brouwerij Pivo Brouwers. Gezamenlijk wordt er een biertje gebrouwen.

'In totaal komen zestien brouwerijen uit Friesland, Groningen en Drenthe naar Haren toe', vertelt bierbrouwer Kars van der Heiden. 'We gaan eerst brainstormen en vervolgens één grote brew maken.'

Orgel

Sinds 2010 komen noordelijke brouwers bijeen om bier te brouwen en geld in te zamelen voor de orgel van de Martinikerk. 'Een d'Olle boel', zegt de organisatie zelf. 'Al het geld gaat naar het onderhoud. Het is een heel oud orgel, het mooiste onderdeel van die kerk. Wat wij doen is eigenlijk een soort bedankje.'

Gerstemout

In Brouwerij Pivo lagen maandag al verschillende zakken opgeslagen. 'Gerstemout is de basis. Samen met water wordt het omgezet in suiker', zegt Van der Heiden. De brouwers maken gebruik van lokale producten, zoals donkere haver en hop, geteeld in Groningen.

Schwarzbier

De brouwers van de achtste editie van d'Olle Grieze maken Schwarzbier. 'In Nederland kennen we Schwarzbier niet echt. Het is Duits, goed drinkbaar en heeft een karamel-achtige smaak. Ook is het bier vrij donker van kleur. Het is een beetje een kruising tussen pils en stout', zegt de fijnproever.

Drents mineraalwater

Ook water is een belangrijk onderdeel, vervolgt Van der Heiden. 'We kregen de kans om met speciaal mineraalwater uit Drenthe te brouwen. Het moest wel helemaal worden overgebracht, dat was een flinke klus. Vanavond gebruiken we duizend liter water voor het brouwproces.'

Brouwwedstrijd

Het bier zal geschonken worden tijdens het Grote Bierdiner in de Martinikerk op 11 april. Voor deze gelegenheid is er ook een brouwwedstrijd georganiseerd, voor zowel amateurbrouwers als professionals.

De brouwer die het beste Schwarzbier heeft gemaakt wordt bekendgemaakt tijdens het Grote Bierfestival in Groningen op zaterdag 14 april.

