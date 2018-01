Damsters lijnrecht tegenover Woongroep Marenland: 'Wij willen ons leven terug'

Bewoners van de Prinsesseweg in Appingedam hebben dinsdagochtend een brief aan Woongroep Marenland aangeboden. Ze willen een gezamenlijk statement maken tegen versterkingsoperaties van de woningcorporatie.

Bewoners zijn woest en vinden dat ze niet worden gehoord. Ze eisen dat de woningen worden gesloopt en er nieuwe woningen worden gebouwd in plaats van dat de twaalf huizen in de wijk worden versterkt.

'We hebben het gehad'

De woongroep wil de huizen een nieuw jasje geven. De bewoners willen dat niet; de huizen zijn volgens hen vochtig, ze tochten en moeten worden herbouwd. 'Deze keer zijn we ontzettend stellig. Zeker na de laatste bijeenkomst. We hebben het helemaal gehad. We willen niet meer', zegt Ellen Dijkema.

Geen alternatief

Ze is ook fel tegen de plannen om nul-op-de-meter-woningen in de wijk te realiseren. 'De eisen zijn duidelijk. De andere mogelijkheden die ons worden aangeboden slaan we in de wind. Dat is in onze beleving niet meer reëel. We willen passende nieuwbouw. Daar gaan we voor.'

Tergend

Voor Dijkema is het een slepende zaak. 'Ik ben er onderhand ontzettend erg moe van. Mijn leven is weg, mijn hele gezin staat op z'n kop en de hele situatie beheerst mijn dagelijkse leven. Het enige dat ik doe is opkomen voor mijzelf', legt ze uit.

Eerdere actie

Het is niet de eerste keer dat buurtbewoners hun frustraties uiten over de kwestie. Dijkema voerde afgelopen augustus al actie tegen versterkingsplannen, maar zonder resultaat. 'Woongroep Marenland moet eens goed naar de wensen van de bewoners luisteren. In ieder geval van de bewoners die getekend hebben. Wij willen ons leven terug.'

Reactie

Gerke Brouwer van Woongroep Marenland begrijpt de geëmotioneerde reacties van de buurtbewoners. 'Wij willen ook zo snel mogelijk veilige woningen realiseren', laat hij weten.

Volgens hem klopt het niet dat iedereen in de buurt voor sloop en nieuwbouw is: 'In september was ik bij een bijeenkomst. Mevrouw Dijkema was daar ook; toen gaf zij als énige aan dat zij vóór sloop en nieuwbouw is.'

Dijkema ontkent dit stellig: 'Het is duidelijk dat er meerdere handtekeningen op papier stonden.'

