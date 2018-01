Fraudeurs lichten SNN op: strop van 1 miljoen euro

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is voor ongeveer 1 miljoen euro opgelicht door acht fraudeurs.

SNN vermoedde dat de frauders ten onrechte Europese subsidies voor midden- en kleinbedrijven aanvroegen en gebruikten.

De organisatie deed aangifte in 2016. Een 45-jarige vrouw en een 60-jarige man uit de gemeente Midden-Drenthe zijn hoofdverdachte in de zaak.

Miljoen

Uit hun administratie blijkt dat ze werkten met dubbele facturen. Het geld bleek besteed aan machines en lonen. De subsidies waren bedoeld voor innovatief onderzoek. In totaal is er voor ongeveer 1 miljoen euro gefraudeerd.

Medeverdachten

De zes andere verdachten werkten met het duo samen. Het gaat om eigenaren of aandeelhouders van bedrijven in het noorden. Twee bedrijven zijn in Groningen gevestigd. Het zestal is inmiddels weer op vrije voeten. Er is beslag gelegd op hun woningen en bankrekeningen. De twee hoofdverdachten zitten nog wel vast.

Plagiaat

Het SNN kwam de fraude niet eerder op het spoor omdat wel telkens netjes een begroting en urenverantwoording werd ingeleverd. Later bleken die voornamelijk plagiaat te zijn.